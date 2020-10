Im Süden des Landes gan es am Samstag eine filmreife Verfolgungsjagd mit zwei Bikern.

Wilde Verfolgungsjagd in Differdingen

Im Süden des Landes gan es am Samstag eine filmreife Verfolgungsjagd mit zwei Bikern.

(TJ) - Am Samstag leisteten sich in Differdingen zwei Motorradfahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Angefangen hatte der Einsatz in der Rue de Hussigny, als eine Polizeistreife in die Rue de la Montagne einbiegen wollte. Zwei Motorräder fielen den Beamten auf, weil sie ihnen mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung aus Richtung Frankreich entgegen kamen.

Einer der Biker machte sich sofort in Richtung Stadtzentrum davon, der zweite ließ sich von den Haltezeichen der Polizei ebenfalls nicht beeindrucken und zwängte sich am Dienstwagen vorbei.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd versuchte er, in Richtung Tillebierg zu flüchten. Er schreckte dabei nicht vor gefährlichen Manövern bei hoher Geschwindigkeit zurück. Teilweise raste er laut Polizeibericht über Bürgersteige und gefährdete dabei Passanten.

Auf dem Tillebierg fuhr der Flüchtige in ein Waldstück und versuchte dort über einen am Boden liegenden Baumstamm zu springen - was ihm nicht gelang.

Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen zu. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen. Der Mann gab zu, keinen Führerschein zu besitzen und sein Motorrad weder zugelassen noch versichert zu haben.

