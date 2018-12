Wilde Verfolgungsjagd durch Trier - mit Luxemburger Nummernschild

Großeinsatz in Trier: 30 Polizeifahrzeuge und ein Hubschrauber verfolgen einen Audi mit Luxemburger Kennzeichen quer durch die Stadt und über die umliegenden Dörfer. Das Auto war gestohlen, die Schilder auch.

(mth/tom/ots) - Am Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr kam es in Trier zu einer wilden Verfolgungsjagd, an der mehrere Streifenwagen der Polizei sowie Zivilstreifen beteiligt waren. Auslöser war der Fahrer eines silberfarbenen Audi RS 6, der sich einer Polizeikontrolle auf der B51 in Höhe Welschbillig, also noch weit vor der Abfahrt nach Trier, entziehen wollte.

Medienberichten zufolge war das Fahrzeug vor geraumer Zeit in Koblenz gestohlen worden und man hatte luxemburgische Kennzeichen darauf montiert ...