Wilde Müllkippen: Illegaler Abfallentsorgung in Luxemburg

Wo Menschen leben, fällt Müll an - eine Tatsache, die schnell zum Problem werden kann. Nämlich dann, wenn der Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Viele Gemeinden in Luxemburg haben jeden Tag mit eben dieser Herausforderung zu kämpfen.

Fahrräder, Dachziegel, alte Ledersofas: Es gibt kaum etwas, das nicht einfach am Straßenrand in Luxemburg entsorgt wird. Immer wieder bittet die Polizei in Fällen von illegaler Müllbeseitigung im öffentlichen Raum um Hilfe – in der Hoffnung, die Täter zu ermitteln.



In der Stadt Luxemburg wurden allein im vergangenen Jahr 479 Tonnen unrechtmäßig entsorgter Abfall eingesammelt, wie der Schöffenrat von Luxemburg-Stadt kürzlich mitteilte ...