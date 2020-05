Wiedersehen mit Maske: Sekundarschüler gehen wieder zur Schule

Unter strengen Hygienevorschriften nahmen am Montag die Sekundarschüler wieder den Unterricht auf. Eindrücke aus dem neuen Schulalltag.

"Ich habe sofort eine Frage", ruft ein junges Mädchen gleich zu Unterrichtsbeginn in den Klassenraum und streckt den Finger in die Luft. "Was machen wir, wenn wir niesen müssen?". Die Klassenlehrerin der 7e des Fieldgen, Anja Namur, hält kurz inne und gibt die Frage dann an die Klasse weiter. Sofort strecken mehrere der neun Schüler im Klassensaal ihre Finger in die Luft. "Wir müssen in den Ellbogen niesen", sagt einer der Jugendlichen stolz.

Acht Wochen haben die Schüler keinen Klassenraum mehr von innen gesehen ...