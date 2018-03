Es fällt dem Angeklagten schwer zu begründen, warum er immer wieder in Autos eindringt. Er kann einfach nicht aufhören. Die Staatsanwaltschaft will nun einen Punkt setzen und fordert 15 Monate Haft.

Lokales 2 Min.

Wiederholungstäter auf Sinnsuche

Steve Remesch Es fällt dem Angeklagten schwer zu begründen, warum er immer wieder in Autos eindringt. Er kann einfach nicht aufhören. Die Staatsanwaltschaft will nun einen Punkt setzen und fordert 15 Monate Haft.

Eines zeigt dieser Prozess sehr deutlich: Es gibt noch immer viel zu viele Menschen, die ihr Auto nicht abschließen. Einer, der sich das regelmäßig zu Nutze macht, muss sich nun dafür vor Gericht verantworten.

„Es ist nicht so, dass ich irgendwelchen Menschen gerne Schaden zufüge“, erklärt der 32-Jährige dem vorsitzenden Richter. „Ich mache das einfach, ich klinke an Fahrzeugtüren, setze mich hinein und klaue. Das ist nicht geplant. Das kommt einfach so.“

Er würde es selber gerne verstehen, der Sache mit einem Therapeut auf den Grund gehen, doch im Gefängnis seien diese Möglichkeiten sehr eingeschränkt. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schäme mich“, betont Stéphane H. auf der Anklagebank.

Zwei Tatserien

Beschuldigt ist er, in Rodange zwei Serien von Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen begangen zu haben. So beobachtet ihn ein Zeuge am 25. März vergangenen Jahres, wie er systematisch sein Glück an den Türklinken aller in einer Straße abgestellten Fahrzeuge versucht. Als die Polizei ihn stellt, ist er gerade aus einem Lieferwagen gestiegen und hat zwei Autoradios und ein Navi im Rucksack.

Drei Tage später fällt er spätnachts einer Streifenwagenbesatzung auf – mit Rucksack. Als die Beamten wenden, um zu kontrollieren, ist der Rucksack verschwunden. Die Beamten finden ihn jedoch in einer Hecke wieder, mitsamt einem Autoradio. Der Verdächtige bestreitet, etwas mit dem Rucksack zu tun zu haben. Am Tag darauf, kann dieser ihm jedoch zugeordnet werden und das Radio einem Diebstahl.

Rückfall trotz Perspektive

Vor Gericht erklärt Stéphane H., er habe zu diesem Zeitpunkt mit seiner Drogensucht gekämpft, diese im Anschluss aber in den Griff bekommen, eine geregelte Arbeit und auch eine eigene Wohnung gefunden.

Doch dann gerät Stéphane H. erneut in Konflikt mit dem Gesetz. Am 21. November beobachtet ihn ein Polizist, wie er erneut in Rodange an Fahrzeugen klinkt und schließlich in einen Geländewagen einsteigt. Er wird gestellt, bestreitet aber, etwas gestohlen zu haben. Er kommt vor den Untersuchungsrichter, der ihn unter Auflagen auf freien Fuß setzt.

Doch auch diese Chance nutzt der 32-Jährige nicht. Am 25. und 26. November dringt er erneut in unverschlossene Fahrzeuge ein: Zunächst in einen Lieferwagen, den gleichen wie im März, aus dem er laut Anklage eine Brieftasche stiehlt und in eine Limousine, aus der er eine Fernsteuerung entwendet. In der folgenden Nacht folgen drei weitere Taten, bei denen er ein Portemonnaie mit 4,37 Euro Kleingeld und eine kleine Waage stiehlt. Das dritte Fahrzeug ist schlicht leer.

15 Monate Haft gefordert

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist Stéphane H. bei seinen Streifzügen stets auf der Suche nach Wertsachen, wenn er dann aber keine finde, dann nehme er andere Dinge mit. Zudem sei er bereits fünf Mal wegen Diebstahlsdelikten vorbestraft.

Auch wenn die einzelnen Taten sicher nicht schwerwiegend seien, sei das Problem, dass der Angeklagte einfach nicht aufhöre. Deshalb fordert der Ankläger auch eine Haftstrafe von 15 Monaten.

Das Urteil in diesem Fall ergeht am 15. März.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.