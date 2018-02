Sieben Jahre ist es her, dass eine Person im Scholesch Eck Feuer gelegt hat. So lange stehen schon die Brandruinen in der Escher Alzettestraße. Und ein Projekt für einen Wiederaufbau ist weiterhin nicht in Sicht.

Wiederaufbau des Scholesch Eck läßt weiter auf sich warten

Nicolas Anen Um 17.56 Uhr ging am 24. Februar 2011 der Alarm bei der Escher Feuerwehr. Es folgte einer ihrer intensivsten Einsätze der vergangenen Jahre: Jemand hatte im Scholesch Eck Feuer gelegt. Sieben Jahre später prägen die Brandruinen immer noch die Fußgängerzone.

„Kurze Zeit, nachdem wir eingetroffen waren, glich die Lage bereits einem flammenden Inferno“, wurde der Escher Feuerwehrkommandant Guy Bernar am 26. Februar 2011 im LW zitiert.

Im Einsatzbericht der Escher Feuerwehr geht die Rede vom „spektakulärsten Brand in Esch/Alzette der vergangenen Jahre“ ...