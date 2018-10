Die Erneuerung der E411 zwischen Arlon und Sterpenich sorgt seit Mitte September für Chaos. Zumindest in Richtung Belgien sieht es nun nach Besserung aus.

Wieder zwei Spuren in Richtung Belgien

Der wallonische Minister für öffentliche Arbeiten und Mobilität, Carlo di Antonio, will dafür sorgen, dass ab Donnerstag in Richtung Belgien wieder zwei Fahrbahnen auf der Autobahn E411 für den Verkehr geöffnet sind. Dies hat der Politiker am Montag vor dem Ausschuss für öffentliche Arbeiten auf Nachfrage des Abgeordneten Josy Arens mitgeteilt. Damit dürfte der abendliche Stau in Richtung Belgien deutlich schrumpfen. In Richtung Luxemburg soll sich vorerst nichts ändern, dort müssen die Pendler sich wohl weiterhin in Geduld üben.



Man werde zudem alles daran setzen, die Baustelle noch vor Ende 2018 abzuschließen, wenn die meteorologischen Bedingungen es erlauben, so der Minister weiter. Zudem soll verstärkt nachts oder an Wochenenden gearbeitet werden, um den Verkehr weniger zu stören.



Di Antonio will sich zudem beim für die belgische Staatsbahn zuständigen Minister für zusätzliche Zugverbindungen während der Dauer der Baustelle einsetzen.