Wieder Verstöße gegen Covid-19-Regeln

Mehrere Privatpartys mussten aufgelöst und Cafés geschlossen werden.

In der Woche vom siebten auf den 13. September stellte die Polizei wiederum mehrere Verstöße gegen die Covid-19 Regeln fest. Insgesamt fielen neun Personen auf, die die Bestimmungen nicht einhielten. Zudem hielten mehrere Cafés und Bars die Schließungsstunden oder andere spezifische Vorgaben nicht ein.

In einem Café in Beles wurden am 12. September insgesamt 50 Personen angetroffen, welche tanzten, ohne irgendwelche Regeln einzuhalten.

Am 13. September wurde eine Privatparty in Niederkorn aufgelöst, weil die maximal zulässige Anzahl an Gästen überschritten wurde. Zudem wurden die Hygieneregeln nicht eingehalten. Die Polizei verhängte Bußgeldstrafen.

