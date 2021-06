Mit dem Media Access Control System zählt die Stadt Luxemburg wie viele Personen jeden Tag in den Straßen unterwegs sind.

Lokales 2 Min.

Wieder mehr Menschen unterwegs

Wifi Hotspots erkennen Besucherzahlen in der Hauptstadt

Nora WEIS Mit dem Media Access Control System zählt die Stadt Luxemburg wie viele Personen jeden Tag in den Straßen unterwegs sind.

„Wir wollen auswerten, wie viele Besucher bei Veranstaltungen, wie Konzerten oder Ausstellungen, in der Stadt unterwegs sind oder wie zum Beispiel Baustellen, den Bewegungsfluss der Stadtbesucher verändern“, erklärte Serge Wilmes. So können beispielsweise Verkehrsbestimmungen gegebenenfalls angepasst werden. 2017 hatte die Stadt Luxemburg ein Projekt eingeführt, um die Besucherzahlen in den Straßen zu zählen, und „mit Fakten auf die Beschwerden des Geschäftsverbands zu reagieren, die darin bestand,die Straßen seien viel weniger besucht,“ erläuterte Serge Wilmes, erster Schöffe der Stadt Luxemburg, während der monatlichen Informationsveranstaltung City Breakfast am Mittwoch. Man wolle mit dem Projekt belegen, wie viele Menschen sich im Verhältnis zu der Zahl der Geschäfte, Restaurants und Cafés in der Stadt bewegen.

Für attraktive Straßen in einer geschäftsfreundlichen Fahrradstadt Reaktion zum Artikel „Zwischen Zweifel und Zuversicht“ vom 2. Juni 2021 und zum Online-Artikel „Geschäfte im Bahnhofsviertel zwischen Zweifel und Zuversicht“ vom 2. Juni 2021.

Smartphones und Wifi-Geräte

Die Erhebung wird mit Hilfe der 800 Wifi-Antennen, die in der Hauptstadt aufgestellt sind, durchgeführt. In einem ersten Schritt wurden die Beobachtungen in der Oberstadt und im Bahnhofsviertel durchgeführt und werden auf Glacis, sowie in den Vierteln Kirchberg, Bonneweg, Limpertsberg, Merl/Belair und Ban de Gasperich weitergeführt. Mit einem Media Access Control System wird gezählt, wie viele Smartphones, sich auf eine öffentliche Verbindung einschalten oder von dieser erkannt werden. Hat eine Person zwei Smartphones in der Tasche, oder sonstige Geräte mit eingeschaltetem Wifi, wird diese doppelt oder je nach Anzahl der mitgeführten Geräte, gezählt. Diese Mehrfachzählungen seien schwierig zu bereinigen, da die Daten nicht personenbezogen sind, so Serge Wilmes.

Keine personenbezogenen Daten

Die Handynummer bleibt also anonym und wird keinem Besitzer zugeschrieben. Außerdem würden die Daten innerhalb von 24 Stunden wieder gelöscht. Die Zählung sei juristisch strikt mit dem Datenschutzgesetz DSGVO konform, so Serge Wilmes weiter. Die Daten werden auf den hauseigenen Servern der Stadt Luxemburg gespeichert und nicht an externe Server oder Dienste weitergeleitet. Sie werden zusätzlich zerstückelt, um die Anonymisierung zu garantieren.

Starker Rückgang während Pandemie

Erkennbar sei, dass 80 Prozent weniger Personen bei der ersten Pandemie-Welle in der Hauptstadt unterwegs waren. Waren es Anfang März 2020 noch um die 140.000 Besucher, ist die Zahl nach Ausbruch der Pandemie auf knapp 20.000 im April 2020 geschrumpft. Während der zweiten Welle im zweiten Halbjahr 2020 sind die Besucherzahlen zwischen 100.000 und 120.000 Besuchern am Tag geschwankt. Seit der Lockerung der Einschränkungen und der breiten Öffnung von Geschäften, Restaurants und Cafés seit Mai diesen Jahres habe die Besucherzahl wieder stark zugenommen. Sie lagen am Samstag, 29. Mai bei 72.000 Besuchern. Aus den Zahlen geht klar hervor, dass Samstags, und natürlich bei gutem Wetter, die meisten Besucher in Luxemburg-Stadt unterwegs sind.

An diesen sommerlichen Plänen arbeitet die Hauptstadt Vom Open-Air-Kino, über Konzerte, Vide-grenier bis zur Schueberfouer-Light: Das alles hat Luxemburg-Stadt für den Sommer im Sinn.

In der Rue Notre-Dame konnte außerdem festgestellt werden, dass entgegen der Befürchtungen der Restaurant- und Café-Betreiber, sowie der Geschäfte, der Besucherfluss gestiegen ist. Hier mussten Parkplätze nämlich Terrassen weichen. Die positiven Auswirkungen dieser Veränderung bestätigen auch die Café und Restaurant-Betreiber, sowie ein Friseursalon auf Anfrage des Luxemburger Wort. Nur eines habe sich nicht verändert, nämlich die vielen Autos, die weiterhin durch die Rue Notre-Dame fahren und nach Parkmöglichkeiten suchen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.