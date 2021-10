Starke Windböen führten am Einkaufszentrum Cloche d'Or zu einer gefährlichen Situation – ein Teil des Daches löste sich.

Wieder lösen sich Dachstücke am Einkaufszentrum

(jwi) - Nach dem Sturm am Donnerstagmorgen lösten sich größere Elemente der Dachkonstruktion des Einkaufszentrums Cloche d'Or. Dies im Bereich des Haupteingangs an der Kreuzung Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Boulevard de Kockelscheuer. Der Bereich wurde abgesperrt.

Der Bereich um den Haupteingang wurde am Donnerstagmorgen abgesperrt. Foto: Luc Deflorenne





Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art am Einkaufszentrum. Bereits am 4. Mai dieses Jahres lösten sich wegen einer starken Windböe an der gleichen Stelle einige Dachelemente und mussten von den Rettungskräften des CGDIS gesichert werden. Niemand kam dabei zu Schaden.

Am Donnerstagmorgen kam es in Luxemburg und Großregion zu starken Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 100 Stundenkilometern.





