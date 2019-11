Der Mann, der seit Dienstagnachmittag vermisst wurde, ist wiedergefunden worden und wurde zurück ins Krankenhaus gebracht.

Wieder im Krankenhaus: Vermisster Mann wiedergefunden

(SC) - Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, wurde der 40-Jährige, der seit Dienstagnachmittag 16 Uhr nicht mehr gesehen wurde, am Mittwoch wiedergefunden. Der Mann wurde ins Krankenhaus CHEM in Niederkorn zurückgebracht.

Laut Polizeibericht war ein Einsatzwagen des Rettungsdienstes gegen 11 Uhr in Esch/Alzette auf den Mann aufmerksam geworden. Eine Überprüfung der Identität bestätigte, dass es sich bei dem Mann um den Vermissten handelte.