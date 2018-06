Wieder Geldautomat gesprengt

Unbekannte Täter haben einen Geldautomat im Pall Center Heinerscheid in der Nacht auf Samstag gesprengt. Die Täter leiteten laut Polizeiangaben Gas ein, um den Automat aus seiner Verankerung zu lösen.

Unbekannte Täter haben einen Geldautomat im Pall Center Heinerscheid in der Nacht auf Samstag gesprengt. Die Täter leiteten laut Polizeiangaben gegen 3.30 Uhr Gas ein, um den Automat aus seiner Verankerung zu lösen. Auch ein angrenzender Laden wurde beschädigt.



Anschließend flüchteten die Täter. Von ihnen fehlt bis jetzt jede Spur.



Es ist bereits die zweite Attacke auf einen Geldautomat in Luxemburg in diesem Jahr. Im März wurde ein Geldautomat in Niederanven gesprengt. Die Täter wendeten die gleiche Methode an.