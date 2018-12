Rund 55.000 Liter des Harnstoffgemischs AdBlue waren 2016 an der Aire de Berchem in die Natur geflossen. Trotz strikter Auflagen kam es erneut zu einem Zwischenfall.

Wieder AdBlue-Panne bei Shell

Zum wiederholten Male steht die Shell-Tankstelle an der Aire de Berchem im Fokus der Umweltbehörden. Nachdem bereits im Juni 2016 rund 55.000 Liter des Dieselzusatzes AdBlue in den Boden unterhalb der Tankstelle flossen, kam es jetzt wiederum zu einem Leck. Wie der Sprecher des Umweltministeriums Olaf Münichsdorfer bestätigte, sei die Flüssigkeit AdBlue wegen eines technischen Defektes ausgelaufen.

Umwelt nicht belastet

Das AdBlue ist laut Münichsdorfer aber nicht in die Umwelt gelangt. Es soll in eine Zwischenwanne und zum Teil auch über die Kanalisation in die Kläranlage des Abwassersyndikats STEP gelangt sein. Laut dem Abgeordneten Gusty Graas (DP), der dazu eine parlamentarische Anfrage stellte, sei der Zwischenfall bereits am 19. November von Shell-Mitarbeitern bemerkt worden. Das Wasserwirtschaftsamt wurde anschließend informiert, zurzeit werden Proben entnommen, um den genauen Ursprung des Lecks ausfindig zu machen. Insgesamt sind 8 900 Liter ausgelaufen.

Bei AdBlue handelt es sich um eine wässrige Harnstofflösung, die aus 32,5 Prozent reinem Harnstoff und 67,5 Prozent demineralisiertem Wasser besteht. Mit dieser Lösung wird der Ausstoß von Stickoxiden (NOx) bei Dieselmotoren reduziert. Die Flüssigkeit ist für den Menschen zwar nicht giftig, die Abbaustoffe binden allerdings Sauerstoff.

Das Umweltministerium hat den Betreiber der Tankstelle Shell per Inverzugsetzung (Mise en demeure) dazu aufgefordert, die Sicherheits- und Warninstallationen zu überprüfen und auszubauen.

Zudem wurde der Verkauf von AdBlue bis auf Weiteres verboten und der Betreiber muss mit häufigeren Kontrollen rechnen.

Größeres Leck: Harnstofflösung in Aire de Berchem ausgelaufen Wie das Umweltministerium am Mittwoch bestätigte, ist auf der Tankstelle in Berchem vor mehreren Wochen eine große Menge der Harnstofflösung AdBlue ausgelaufen. Parallel sind in der Alzette mehrere Fische gestorben.

Auflagen für Shell

Das Umweltministerium hat den Betreiber der Tankstelle Shell per Inverzugsetzung (Mise en demeure) dazu aufgefordert, die Sicherheits- und Warninstallationen zu überprüfen und auszubauen. Zudem wurde der Verkauf von A Blue bis auf weiteres verboten. Zudem muss der Betreiber mit häufigeren Kontrollen rechnen. Die Shell Tankstelle an der Aire de Berchem war 2016 bereits wegen eines Umweltskandals in die Schlagzeilen geraten, damals waren mehr als 55.000 Liter AdBlue im Boden versickert und über einen Bachlauf in die Alzette gelangt.

Rund 40.000 Kubikmeter Erdreich waren damals belastet worden und mussten saniert werden. Zudem musste Shell neue doppelwandige Leitungen sowie ein Sicherheitssystem installieren, welches im Falle eines Lecks Alarm schlägt. Shell musste damals nach dem Prinzip pollueur-payeur sämtliche Analyse- und Reinigunsgkosten tragen. Weshalb es innerhalb von nur zwei Jahren wiederum zu einem Leck kam, bleibt zu klären. Auch der Betreiber der Kläranlage des STEP macht sich Sorgen: Das AdBlue zerstört die Bakterien der biologischen Reinigungsstufe und verursacht damit hohe Kosten. Die Rechnung dürfte allerdings ebenfalls an Shell gehen.