Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um weihnachtlichen Pudding und Rollschuhe.

Weihnachtsgazettchen

Wie steht es um Ihre Weihnachtstraditionen?

Wie verbringen Sie Weihnachten? Friedlich (oder auch nicht) mit der ganzen Rasselbande unterm Weihnachtsbaum? Getreu der luxemburgischen Tradition nach der Christmette genüsslich Träipen schnabulierend oder entziehen Sie sich jeglichem Feiertagsstress und feiern alleine? Sollten Ihnen dieses Jahr noch ein paar Ideen fehlen, können Sie sich an kuriosen Traditionen aus der ganzen Welt inspirieren.

In Norwegen werden Besen und Wischmopps versteckt, denn so sollen die bösen Geister daran gehindert werden, durch den Weihnachtshimmel zu fliegen. Eine Riesen-Sauerei wird in der Slowakei veranstaltet. Da wird nämlich traditionsgemäß Weihnachtspudding an die Decke geworfen. Je mehr davon hängen bleibt, desto mehr Glück wird man im kommenden Jahr haben.

Bis einer heult, scheint das Motto.

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas geht man an Weihnachten nicht zur Kirche. Man fährt. Und zwar auf Rollschuhen. Dafür werden sogar ganze Teile der Straßen abgesperrt, damit jeder sicher zur Messe rollen kann.

Im Hause Schroeder sieht es mit Traditionen bisweilen eher mau aus. Einige gibt es jedoch. Bis einer heult, scheint das Motto an Heiligabend, wenn es um das nicht vorhandene vegane Weihnachtsessen geht. Wenn sich wieder alle beruhigt haben, wird traditionell Loriots Weihnachten bei den Hoppenstedts geschaut. Obwohl Familie Hoppenstedt sich bis heute auch nicht einig ist, ob Dicki zuerst das Gedicht aufsagen soll, dann gegessen wird und erst dann die Geschenke ausgepackt werden. Dieses Jahr schlage ich die Tradition aus der Slowakei vor. Die gefällt mir persönlich am besten.

