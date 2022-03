Luxemburg zeigt sich solidarisch mit den Ukrainern - und sammelt nicht nur Hilfsgüter.

Lokales 4 Min.

Solidarität in Kriegszeiten

Wie Sie den Menschen in der Ukraine helfen können

Jörg TSCHÜRTZ Luxemburg zeigt sich solidarisch mit den Ukrainern, vielerorts werden Hilfsgüter gesammelt. Gemeinden bereiten sich auf die Versorgung von Geflüchteten vor.

Die Hilfsbereitschaft ist groß: Bürger, Gemeinden und NGOs in Luxemburg stehen bereit, um den Tausenden von Menschen zu helfen, die seit dem 24. Februar vom russischen Überfall auf die Ukraine betroffen sind.

Der Gemeindeverband Syvicol rief die Kommunen in einer Resolution dazu auf, sich solidarisch zu zeigen und Flüchtlinge aufzunehmen. Emile Eicher, Präsident des Syvicol, sagt auf LW-Nachfrage, dass es wichtig sei, in den Gemeinden rasch vorübergehende Auffangstrukturen für ankommende Asylsuchende zu schaffen, etwa in leer stehenden Gebäuden oder in Sporthallen. Die Lokalverwaltungen arbeiten dabei eng mit dem Office national de l'accueil (ONA) zusammen.

Mehrere Luxemburger Gemeinden haben zudem über ihre Facebook-Seiten Spendenaktionen für die Ukraine ins Leben gerufen (Auswahl):

Der Website help.ukrainians.lu zufolge gibt es mehrere Wege, um Menschen während der Ukraine-Krise zu unterstützen.

Aufnahme von Geflüchteten im eigenen Haus

Transporte von der polnisch-ukrainischen Grenze

Sachspenden

Ein Überblick über Ukraine-Spendenaktionen von Luxemburger Hilfsorganisationen (Auswahl):

Laut Angaben von Helfern vor Ort werden an den Grenzen mit der Ukraine in Polen, Ungarn, Moldawien, der Slowakei und Rumänien momentan besonders Güter wie Lebensmittel, Hygieneartikel oder auch Babyartikel wie Windeln, Kleidung oder Essensgläser gebraucht.



Wer nichts spenden möchte, kann auch mit einem Schlafplatz helfen. Auf der Website www.shelter4ua.com können sich Menschen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine Hilfe benötigen, mit jenen vernetzen, die bereit sind, diese zu leisten.

Knapp 700.000 Menschen sind nach UN-Angaben seit vergangener Woche aus der Ukraine geflohen. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi sagte, man stehe möglicherweise vor der „größten Flüchtlingskrise Europas in diesem Jahrhundert“. Insgesamt planen die Vereinten Nationen für eine mögliche Versorgung von bis zu vier Millionen Flüchtlingen. Die meisten suchen Schutz in den Nachbarländern. Aber auch in Luxemburg sind bereits Asylsuchende aus der Ukraine eingetroffen.

Bangen um die Sicherheit von Familie und Freunden

In der aktuellen Ausgabe des „Télécran“ berichten Mitglieder der ukrainischen Gemeinschaft im Großherzogtum über die dramatischen Ereignisse in ihrer Heimat. In der Community ist das Bangen groß um jene Familien, die noch im 44-Millionen-Einwohner-Staat festsitzen und täglich der Gefahr russischer Raketenangriffe ausgesetzt sind.

„Ich fürchte um die Sicherheit meiner Familie und Freunde. Sie leben in Kampfgebieten“, sagt Dmytro Fomenko, der seit fünf Jahren als Steuerberater in Luxemburg arbeitet und enge Verbindungen zu seinem Heimatland unterhält. „Mein Vater rief mich an, weil über seinem Haus Raketen flogen. In einem Augenblick hat sich die Welt verändert. Ich fürchte auch um die Ukraine. Die Geschichte hat uns eines gelehrt: Wenn du nicht für dein Land kämpfst, wird es keiner tun“, unterstreicht er angesichts des mutigen Widerstandes der Ukrainer gegen die Übermacht des russischen Militärs.



Lesen Sie auch:

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.