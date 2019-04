Wie Prinz Jean 1944 in Düdelingen empfangen wurde

Am 12. September 1944 wurde der damalige Prinz Jean euphorisch in Düdelingen empfangen. Dies auch, weil zehn Tage zuvor sechs Düdelinger ihr Leben verloren hatten.

Von Raymond Schmit

„Er brauchte keinen Fuß auf den Boden zu setzen.“ So ist es in Augenzeugenberichten zu lesen. Er, das war der damalige Erbgroßherzog Jean, der am Dienstag verstorben ist. Dass er keinen Fuß auf den Boden zu setzen brauchte, hatte seinen guten Grund, denn der 23-Jährige in der Uniform der Irish Guards wurde von der Düdelinger Bevölkerung auf Schultern vom Auto bis ins Rathaus getragen.

Das war vor knapp 75 Jahren, am 12 ...