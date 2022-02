Wie Omikron den Alltag in einer Grundschule bestimmt

Omikron stellt die Jüngsten in der Gesellschaft erneut auf eine schwere Probe. Wie wirkt sich die neue Virus-Realität in den Klassenzimmern aus?

Covid-19

Masken, Desinfektionsgel, Tests: Fast zwei Jahre nach dem ersten gemeldeten Corona-Fall in Luxemburg haben die Schüler in Luxemburg mittlerweile Routine im Umgang mit der Pandemie entwickelt. Doch die Ankunft der Omikron-Variante des Virus stellt die Jüngsten in der Gesellschaft erneut auf eine schwere Probe. Wie wirkt sich die neue Virus-Realität auf ihren Alltag aus? Ein Besuch in der Grundschule Lenkeschléi in Düdelingen.