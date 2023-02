Die Gemeinde plant im ehemaligen Polizeikommissariat eine Maison médicale einzurichten. Bis zu zehn Ärzte sollen hier praktizieren.

Im ehemaligen Polizeikommissariat

Wie Niederanven dem Ärztemangel aktiv entgegenwirken will

Pierre MOUSEL Die Gemeinde plant im ehemaligen Polizeikommissariat eine Maison médicale einzurichten. Bis zu zehn Ärzte sollen hier praktizieren.

Die Zahl der Hausärzte, die eigenständig praktizieren, nimmt landesweit ständig ab. Angesichts steigender Bevölkerungszahlen stehen dem in den Landgemeinden wachsende Bedürfnisse entgegen. Junge Ärzte scheuen bei ihrem Eintritt in das Berufsleben aber die hohen Investitionskosten zur Eröffnung einer eigenen Praxis.

Die Gemeinde Niederanven möchte das nicht einfach so hinnehmen. Mit der Eröffnung einer eigenen Maison médicale in der Gemeinde soll eine tagtägliche Betreuung der rund 6.500 Einwohner abgesichert werden. Die medizinische Betreuungsstätte wird im ehemaligen Polizeikommissariat auf Nummer 50 in der Rue Andethana beheimatet sein, das umgebaut und um einen Neubau erweitert wurde. Der Zugang erfolgt durch den zentralen Zugang des vormaligen Polizeikommissariats.

Durch das Praktizieren in einer Maison médicale müssen Nachwuchsärzte weniger Investitionen leisten. Auch die Nachfolgekosten sind niedriger. Ein gemeinsamer Mitarbeiterarbeiterstab für das Sekretariat, die gemeinsame Anschaffung von medizinischen Geräten und deren Wartung bedeuten weniger Betriebskosten.

Zwölf Praxiszimmer vorgesehen

Die Oberanvener Maison médicale wird über zwölf Praxiszimmer verfügen. Zehn Ärzte sollen vor Ort praktizieren. Derzeit haben sechs Ärzte bereits fest zugesagt, mit einem weiteren Mediziner wird verhandelt. Ebenso soll die Möglichkeit zur Blutentnahme für Blutanalysen gegeben sein.

Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklären Bürgermeister Raymond Weydert (CSV) sowie die Schöffen Fred Ternes (CSV) und Jean Schiltz (LSAP), dass das komplette medizinische Zentrum an eine Kooperative vermietet wird, der alle im Hause aktiven Ärzte angehören müssen. Ein Raum ist der Aufnahme für Radiografien vorgesehen. Allerdings wird es keinen IRM geben. Man hoffe aber auf einen Kinderarzt.

Zum Schutz des ländlichen Charakters passt das umgestaltete Gebäude sich architekturmäßig seiner Umgebung an. Um den Ärzten während ihrer Sprechstunden eine optimale Ruhe zu gewährleisten, sind alle Praxiszimmer nach hinten westwärts orientiert.

Neben der Maison médicale ist auch sozialer Wohnraum vorgesehen. Foto: Pierre Mousel

Zusätzlich soll eine Sozialwohnung mit einer Nutzungsfläche von 90 Quadratmetern und zwei Schlafzimmern für vier bis fünf Personen im Erdgeschoss mit Nutzung des Obergeschosses entstehen. Als nachhaltige Naturschutzmaßnahmen sind der Einbau einer Fotovoltaikanlage und einer Regenwasserauffanganlage zur Wiederverwertung des Regenwassers vorgesehen.

Der einstimmig vom Gemeinderat bewilligte Kostenvoranschlag beläuft sich auf 7,68 Millionen Euro, der Anteil für die Maison médicale auf 4,58 Millionen Euro. Mit der Inbetriebnahme wird für März 2026 gerechnet.

