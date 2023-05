In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um prominente Sitznachbarn.

Gazettchen

Wie mein Ladekabel einer Influencerin die Karriere rettete

Liz MIKOS Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um prominente Sitznachbarn.

Ich scheine aktuell Promis auf meinen Reisen anzuziehen. Erst sitzt im Flieger eine Reihe vor mir Erbgroßherzog Guillaume samt Frau und Kinder, dann steige ich in dasselbe Flugzeug wie Großherzog Henri – und in der Bahn nach Hamburg werde ich sogar zur Retterin in Not von Influencerin Gerda Lewis.

Reality-TV-Fans dürften die ehemalige Bachelorette und GNTM-Teilnehmerin kennen, andere haben sie eventuell während des Lockdowns bei Oliver Pochers „Bildschirmkontrolle“ kennengelernt, bei der sie regelmäßig ihr Fett wegbekommen hat. Ich folge ihr seit geraumer Zeit auf Instagram – und wusste bis vor ein paar Tagen nicht so recht, was ich von ihr halten soll.

Bis ich in meinem ICE nach Hamburg Story um Story schaue, weil meine Augen vom stundenlangen Lesen dann doch etwas müde werden. Und siehe da: Gerda Lewis beklagt die einstündige Verspätung des ICE in meine Lieblingsstadt. „Kann ich mir jetzt etwa live einen Eindruck verschaffen?“

Was ist schon eine Influencerin mit leerer Handy-Batterie?

„Die fährt sicher erste Klasse“, denke ich noch, als plötzlich ein „Hallo“ in einer mir nicht fremden Stimme neben mir ertönt. Etwas irritiert schaue ich Gerda dabei zu, wie sie sich neben mich setzt.

„Hast du zufällig ein iPhone-Ladekabel?“, fragt sie einen Augenblick später. „Ehm, klar“, reiche ich ihr immer noch etwas verwundert mein Kabel, schnappe mir mein Handy und schreibe gleich meinen Trash-begeisterten Freunden: „GERDA SITZT NEBEN MIR UND LÄDT IHR HANDY MIT MEINEM KABEL. JETZT KANN ICH MEINS GAR NICHT LADEN.“ Da realisiere ich: Ich rette ihr eigentlich gerade die Karriere. Denn was ist schon eine Influencerin mit leerer Handy-Batterie?

Einige Zeit später, als sie mir das Kabel zurückgibt, plaudern wir noch kurz, sie zeigt mir bei Maps, wo ihr Event stattfindet. „Krass, sie ist total sympathisch“, stelle ich fest. Am Bahnsteig verabschieden wir uns – und wie es der Zufall will, sitzen wir bei der Rückreise wieder direkt hintereinander.

