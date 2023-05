In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Der heutige Text dreht sich um eine Autopanne.

Gazettchen

Wie man Papa zum Staunen bringt

Bereits kürzlich habe ich Ihnen von meinem schwierigen Verhältnis zu Fortbewegungsmitteln berichtet. In der Theorie sind wir uns fremd, in der Praxis führt dagegen kein Weg an ihnen vorbei. So auch in der vergangenen Woche, als ich einen Arzttermin wahrnehmen musste.

Mein Vater, der Retter in der Not, war weit weg.

Die Praxis war per Bus nur umständlich zu erreichen, ich entschied mich daher für das Auto. Nach dem Termin stand eigentlich ein kurzer Abstecher zum Supermarkt auf der Agenda. Aber Pustekuchen: Ich startete mein Auto, fuhr rund 500 Meter und plötzlich ruckelte es. Ich bog in eine Seitenstraße ab, ging um das Fahrzeug herum und sah das Unheil: einen Platten. „Oh je“, dachte ich. „Hoffentlich muss ich das Auto jetzt nicht abschleppen lassen.“ Mein Vater, grundsätzlich bei solchen Angelegenheiten der Retter in der Not, war weit weg.

Ich öffnete also den Kofferraum (dass sich dort ein Notrad befindet, war mir bewusst) und nahm ein Werkzeug heraus, dessen Namen ich natürlich nicht kenne. Ich würde es so beschreiben: „Dieses Kreuz-Dings, mit dem man die Schrauben löst, nur halt die Hälfte, eher wie ein J“. Ich fand zu meiner Verwunderung auch einen Wagenheber. Und man mag es kaum glauben: Mit diesen Teilen und der Kraft meiner Füße (die Schrauben ließen sich nicht anders lockern) wechselte ich den Reifen in weniger als zehn Minuten.

Bei der Rückfahrt wählte ich die Nummer meiner Eltern. Mein Vater hob ab. Ich fragte: „Rate mal, was ich gerade gemacht habe.“ Er: „Einen Unfall gebaut?“ Ich widersprach und berichtete begeistert von meiner Heldentat. „Ganz ehrlich: Das hätte ich dir nicht zugetraut“, sagte er mit ein wenig Begeisterung in der Stimme. Und was soll ich sagen: ich mir auch nicht ...

