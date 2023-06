In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Der heutige Text handelt vom Ende einer Liebschaft.

Wie man eine Beziehung beendet

Michael JUCHMES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Der heutige Text dreht sich um das Ende einer Liebschaft.

In Liebesdingen bin ich als Dauersingle nicht der beste Ansprechpartner – was mich aber nicht davon abhält, mich in die Beziehungen anderer einzumischen. In den vergangenen Monaten gab es jedoch nur wenige Techtelmechtel, die es zu kommentieren galt. Auch mein Liebesleben gleicht einem Trauerspiel in fünf Akten. Daher erzähle ich an dieser Stelle von einem Vorfall, der schon Jahre zurückliegt, meine Kollegen aber jüngst zum Lachen brachte:

Eine Freundin aus Berlin, nennen wir sie S., klagte mir ihr Leid. Der neue Mann in ihrem Leben – wie offiziell das Ganze war, wusste sie selbst nicht – sei zwar toll, aber in Sachen Beziehung hätten sie unterschiedliche Vorstellungen. Er würde die Liaison gerne locker und, was sie am wenigsten wollte, offen halten.

Mir ist sofort das Herz in die Hose gerutscht!

Eine Aussprache stand noch aus – und wider Willen sorgte ich noch am selben Tag für diese. Denn: Beim Stalken auf Facebook passierte mir ein Fehler. Die Nachricht „Na, er sieht ja ganz sympathisch aus. Aber warum er ne offene Beziehung will, verstehe ich nicht!“ landete nicht in ihrem, sondern in seinem Postfach.

Mir ist sofort das Herz in die Hose gerutscht! Ich versuchte augenblicklich, den Fauxpas rückgängig zu machen. Aber nein: keine Chance! Und zu allem Unglück sah ich ein „gelesen“ bereits nach Minuten unter meiner Message. Ich rief S. an und beichtete alles. An ihrer Stelle hätte ich mir den Kopf abgeschlagen oder zumindest die Freundschaft beendet. Sie reagierte aber gelassen – und stellte sich am selben Abend der Aussprache.

Das Ende vom Lied: Die beiden trennten sich. Als Entschuldigung schenkte ich ihr ein Buch mit dem Titel „Er ist wieder da“. Nicht ganz glücklich gewählt, wie ich heute zugeben muss.

