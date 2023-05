Graffiti-Künstler Raphael Gindt hat in Ettelbrück eine Hauswand gestaltet. In Zusammenarbeit mit Jugendlichen soll damit die Öffentlichkeit sensibilisiert werden.

Graffiti-Projekt in Ettelbrück

Wie Jugendliche mit Kunst über seelische Gesundheit aufklären

Graffiti-Künstler Raphael Gindt hat in Ettelbrück eine Hauswand gestaltet. In Zusammenarbeit mit Jugendlichen soll damit die Öffentlichkeit sensibilisiert werden.

Es ist ein beeindruckendes Bild, das Graffiti-Künstler Raphael Gindt an eine Hauswand auf der Place de la Libération in Ettelbrück geschaffen hat. Ziel davon ist es, die Öffentlichkeit für das Thema psychische Gesundheit zu sensibilisieren.

Die Grundlage für das Werk basiert auf den Projekten von Schülern des Lycée Technique d'Ettelbruck (LTETT) und des Lycée de Garçons de Luxemburg (LGL). Die Initiative wurde anlässlich des Monats zur Sensibilisierung für psychische Gesundheit ins Leben gerufen und setzt auf die Kreativität der Jugendlichen. In diesem Zusammenhang hatten das Centre Hospitalier du Nord (CHdN) und das Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CePAS) die Lyzeen dazu aufgerufen, sich am Projekt zu beteiligen. Dieses konzentrierte sich denn auch auf die psychische Gesundheit junger Menschen jenseits der Post-Covid-Situation und drehte sich um die vier Themen „Stay Cool“, „Be a friend“, „Love yourself-be yourself“ und „Live your life“. Die Jugendlichen wurden dazu aufgefordert, ihr eigenes Kunstwerk zu schaffen und diese Themen in ihrer eigenen Sprache umzusetzen.

Am Ende beteiligten sich das LGL und das LTETT daran und schufen über mehrere Monate bemerkenswerte Werke, welche die verschiedenen Aspekte der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens durch ihre Augen zeigen. Die Kreationen erzählen Geschichten und vermitteln Erinnerungen. Diese Kunstwerke bildeten schließlich die Basis für das Graffiti von Raphael Gindt.

