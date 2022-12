In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um die etwas andere Art von Weihnachtsklassiker.

Weihnachtsgazettchen

Wie John McClane alle Jahre wieder mein Weihnachtsfest rettet

Die Weihnachtsseele ist unergründlich. Letztlich versucht doch jeder, dieses spezielle Gefühl, das er aus der Kindheit kannte, irgendwie zu reproduzieren. Was uns aber in Weihnachtsstimmung versetzt, hängt sehr davon ab, wie wir durch Familientraditionen und popkulturelle Assoziationen geprägt wurden.

So mancher fühlt sich erst so richtig weihnachtlich, wenn das Weihnachtsalbum von Boney M. läuft. Andere müssen sich mit dem Schnulzenklassiker „Der kleine Lord“ einstimmen oder sich erst durch zwei Stunden „Tatsächlich … Liebe“ durchheulen. Für meine Kinder gehört zum Fest, dass Gonzo sie als Charles Dickens durch die „Muppets-Weihnachtsgeschichte“ führt.

Mein Weihnachtsklassiker ist, wahrscheinlich konditioniert durch die jährliche Wiederholung im Privatfernsehen, ausgerechnet der Action-Reißer „Stirb Langsam“ aus dem Jahr 1988. Richtige Weihnachtsstimmung kommt bei mir erst auf, wenn John McClane es am Heiligen Abend mit einem ganzen Hochhaus voller Terroristen aufnimmt.

Wenn John McClane da durchkommt, dann schaffe ich das auch.

Erst nach der zweistündigen Gewaltorgie fühle ich mich hinreichend abgestumpft, das Fest der Liebe durchzustehen. Wenn John McClane da durchkommt, dann schaffe ich das auch, sage ich mir. Während ich an Heiligabend knöcheltief durch zerknülltes Geschenkpapier wate, denke ich an die Szene, in der er barfuß über Glassplitter rennen muss.

Wenn es mir nach der zweiten Portion Nachtisch in meinem Hemd zu eng wird und eine gewisse Klaustrophobie aufkommt, erinnere ich mich, wie er durch die Lüftungsschächte vom Nakatomi Plaza robben musste. Schließlich mache ich mir bewusst, dass ich es an Heiligabend lediglich mit drei Terroristen aufnehmen muss – und von denen ist keiner größer als 1,50 Meter.

Und dann, nachdem Oberschurke Hans Gruber schließlich mit wild wedelnden Armen in die Tiefe gestürzt ist und John endlich im blutgetränkten Unterhemd seine Frau („Holleyyy!!“) in die Arme nimmt, bin ich bereit fürs Fest und singe beim Abspann lauthals mit: „Oh, the weather outside is frightful / But the fire is so delightful / And since we've no place to go / Let it snow, let it snow, let it snow.“

