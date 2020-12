Jetzt haben Sie das Wort: In einer Leser-Umfrage können Sie dazu beitragen, unsere Nachrichtenseite wort.lu weiterzuentwickeln.

Wie gefällt Ihnen wort.lu? Ihre Meinung ist gefragt

Jetzt haben Sie das Wort: In einer Leser-Umfrage können Sie dazu beitragen, unsere Nachrichtenseite wort.lu weiterzuentwickeln.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Journalismus ist keine Einbahnstraße. Als Redaktion des „Luxemburger Wort“ legen wir großen Wert auf einen regelmäßigen Austausch mit unseren Lesern und Nutzern – Ihr Wort ist heute gefragter denn je. Denn nur durch Dialog kann ein Verständnis füreinander entstehen.

In einer Umfrage würden wir gern von Ihnen erfahren, wie Sie unseren Online-Auftritt wort.lu bewerten. Was gefällt Ihnen an unserer Nachrichtenseite? Wo gibt es noch Verbesserungsbedarf? Zu welchen Themen wünschen Sie sich eine vermehrte Berichterstattung, zu welchen nicht? Wie finden Sie sich generell auf der Website zurecht? Und wie lesen Sie unsere Artikel eigentlich am liebsten – auf dem Smartphone oder auf dem Computer? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!

Um an der Umfrage teilzunehmen, klicken Sie hier. Die Beantwortung der Fragen dauert nur wenige Minuten. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.