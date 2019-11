Wie ein Wohngebäude in Belval sein Müllproblem löst

In der Résidence du Jazz in Belval liefen nicht nur die Mülltonnen, sondern die Kellerräume über. Abfälle aus 96 Wohnungen und 24 Geschäften sammelten sich an. Ein Pilotprojekt schafft nun Abhilfe.

Von außen deutet nichts darauf hin, dass noch bis vor Kurzem etwas faul war in den Kellerräumen der noch jungen Résidence du Jazz in Belval, auf Beleser Seite. Dabei war für die Einwohner die Lage seit Längerem nicht mehr hinnehmbar. „An einigen Tagen konnte man kaum mehr die Tür des Mülltonnenraumes öffnen, so voll war dieser. Es ging so weit, dass manche Leute ihre Müllsäcke quasi nur mehr hineingeschmissen haben“, erzählt Jos Mathieu, Umweltberater der Gemeinde Sassenheim. Überfüllte Kellerräume