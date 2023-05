Der neue Parkplatz wird von fünf RGTR-Linien angefahren und seit Beginn sehr gut genutzt. Über einen Ausbau wird schon nachgedacht.

Lokales 7

Parkraum in Schwebach-Brücke

Wie ein Park&Ride die Mobilität im Kanton Redingen verbessert

Nadine SCHARTZ Der neue Parkplatz wird von fünf RGTR-Linien angefahren und seit Beginn sehr gut genutzt. Über einen Ausbau wird schon nachgedacht.

Der neue Park&Ride in Schwebach-Brücke befindet sich in der kleinsten Gemeinde des Landes. Seine Daseinsberechtigung hat er trotzdem, wie Energie- und Landesplanungsminister Claude Turmes (Déi Gréng) während der Einweihung betonte. „Dieser Parkplatz ist der Dreh- und Angelpunkt der RGTR-Linien in der Region“, unterstrich er.

Der Platz wird von fünf RGTR-Linien angefahren und bietet den Einwohnern des Kantons Redingen damit die Möglichkeit, sich in regelmäßigen Abständen in sämtliche Richtungen zu begeben. Dass bereits jetzt viele Personen von dem Angebot profitieren, zeigt sich tagtäglich. „Die Resonanz ist so groß, dass der Parkplatz schon fast zu klein ist“, stellte Bürgermeister Jean Konsbruck fest. Marc Ries von der Straßenbauverwaltung hat bereits Zukunftspläne. So kann das Areal in zwei weiteren Etappen noch um etwa 75 Parkplätze erweitert werden.

Umstieg auf den öffentlichen Transport leicht gemacht

Der aktuelle Park&Ride-Platz bietet Platz für bis zu 80 Fahrzeuge. Auf dem Gelände befindet sich ebenfalls eine mBox mit 32 Plätzen für Fahrräder und ein Bushäuschen mit Sanitäranlagen. Die beiden Bushaltestellen befinden sich direkt neben dem Parkplatz entlang der Nationalstraße.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Im Bushäuschen befindet sich eine digitale Anzeige mit den jeweiligen Ankünften und Abfahrten der Busse. Foto: Marc Wilwert

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Im Bushäuschen befindet sich eine digitale Anzeige mit den jeweiligen Ankünften und Abfahrten der Busse. Foto: Marc Wilwert In zwei weiteren Bauphasen können zusätzliche 70 Stellplätze geschaffen werden. Foto: Marc Wilwert Acht Ladestationen für Elektroautos befinden sich auf dem Areal. Foto: Marc Wilwert Minister Claude Turmes und Bürgermeister Jean Konsbruck nehmen die Ladestation genau unter die Lupe. Foto: Marc Wilwert An beiden Seiten der Straße wurden Bushaltestellen geschaffen. Foto: Marc Wilwert Der Park&Ride-Platz befindet sich direkt an der Nationalstraße in Schwebach-Brücke. Foto: Marc Wilwert Das obligatorische Durchschneiden des Trikolorebändchens durfte auch hier nicht fehlen. Foto: Marc Wilwert

Die Arbeiten für das Projekt, das in Zusammenarbeit der Straßenbauverwaltung mit dem Architektenbüro Beng realisiert wurde, wurden im Oktober 2020 aufgenommen. Bei der Schaffung des ökologischen Parkplatzes wurden verschiedene Materialien verwendet: Asphalt für die Zufahrten und die behindertengerechten Zugänge und Parkplätze, Ökopflaster für den Fahrstreifen und Schotterrasen für die Parkplätze.

Der Platz verfügt außerdem über vier Plätze für Autos von Personen mit eingeschränkter Mobilität, vier „Chargy“-Stationen sowie vier „SuperChargy“-Ladestationen. Bis zum Ende des Jahres sollen drei weitere Stationen folgen. Wie Minister Claude Turmes erläuterte, arbeite man derzeit an einer Studie, aus der hervorgehen soll, wo es im Kanton Redingen am effektivsten sei, weitere solcher Ladestationen zu errichten. Die Studie soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.