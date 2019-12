Wie die Züge der CFL winterfest gemacht werden

Im Winter brauchen Züge viel Zuwendung, um Kälte und widriges Wetter gut zu überstehen.

Winterreifen aufziehen, Frostschutz nachgießen, Batterie prüfen – so läuten viele Autofahrer den Winter ein. Für Zuggäste dagegen macht sich der Einbruch der kalten Jahreszeit vielleicht noch an der wohligen Wärme im Abteil bemerkbar. Dabei brauchen Züge fast genau so viel Zuwendung, um Kälte und widriges Wetter im Winter gut zu überstehen.

Die heiligen Hallen für die Züge der CFL liegen an der Route de Thionville in der Hauptstadt ...