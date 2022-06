Wie nutzen die Menschen die Wälder Bambësch und Kockelscheuer in der Hauptstadt, das soll eine neue Umfrage ermitteln.

Umfrage "Urban Forestry"

Wie die Wälder in der Hauptstadt genutzt werden

Jeff WILTZIUS Wie nutzen die Menschen die Wälder Bambësch und Kockelscheuer in der Hauptstadt, das soll eine neue Umfrage ermitteln.

Die Onlineumfrage „Urban Forestry“ soll das Nutzungsverhalten der Bürger in den hauptstädtischen Wäldern Bambësch und Kockelscheuer herausfinden. Konkret soll durch den Fragebogen ermittelt werden, wie die Bürger den Stadtwald in ihrer Freizeit nutzen, erklärt die Projektverantwortliche der Deutschen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, Bettina Joa. Vergleichbare Konzepte in Deutschland hätten dazu beigetragen, das Angebot in den Wäldern den Nutzern besser anpassen zu können.

Schilder und Flyer sollen die Bewohner auf die Umfrage aufmerksam machen. Foto: Jeff Wiltzius

Ganz anonym werden die Teilnehmer anhand einer Karte gefragt, welche Wege wie oft genutzt werden oder welche Orte ihnen gut oder weniger gut gefallen. Analysiert werde laut Expertin ebenfalls das Verhalten im Wald sowie die Häufigkeit der Besuche und Nutzung: „Dazu gehört, ob die Menschen spazieren gehen, Fahrrad fahren oder mit dem Pferd dort reiten.“

Laut der Ministerin für Umwelt, Joëlle Welfring (Déi Gréng), sei es ein Pilotprojekt: „Die Resultate können dann für andere Gemeinden genutzt werden.“ Auch ansässige Sportvereine könnten die erzielten Daten nutzen, um ihr Angebot zu verbessern. Für den verantwortlichen Schöffen Patrick Goldschmit (DP) ist das Ziel klar: Man wolle durch das Projekt die beste Nutzung des Waldes herausholen.

Die Umfrage startet am Mittwoch und dauert bis zum 31. Oktober. Den Fragebogen gibt es ausschließlich online.

