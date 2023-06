Durch die Aufbereitungsanlage kann die Sebes die Kapazitäten deutlich steigern. Modernste Technik sorgt für eine gute Qualität des Trinkwassers.

Lokales 8 3 Min.

Aufbereitungsanlage in Eschdorf

Wie die Trinkwasserversorgung in Zukunft abgesichert wird

Nadine SCHARTZ Durch die Aufbereitungsanlage kann die Sebes die Kapazitäten deutlich steigern. Modernste Technik sorgt für eine gute Qualität des Trinkwassers.

In Luxemburg ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser eine Selbstverständlichkeit. Beim Aufdrehen des Wasserhahns, dem Gang unter die Dusche oder dem Gießen von Pflanzen machen wohl die wenigsten sich Gedanken darüber, wo diese wertvolle Ressource herkommt. In der neuen Anlage des Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre (Sebes) in Eschdorf wird das Wasser nun mit modernster Technik so aufbereitet, dass man dieses auch in Zukunft ohne Bedenken genießen kann.

„Sauberes Wasser ist keine Selbstverständlichkeit“, unterstrich Sebes-Präsident Laurent Deville während der Einweihungsfeier der neuen Gebäude am Freitagnachmittag und wies dabei auf dessen aufwendige Behandlung hin. „Das Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel des Landes“, fügte er hinzu. Allerdings sei es begrenzt. Deshalb sollten die Bürger gewissenhaft mit dieser Ressource umgehen und sich an den Appell des Umweltministeriums zum Wassersparen halten. Aufgrund der anhaltenden Hitze erkenne man jetzt schon die ersten Anzeichen.

Wasserversorgung bis 2040 gesichert

Das Aufrechterhalten der Wasserversorgung in solchen Situation und in der Zukunft – dies im Hinblick auf das stete Bevölkerungswachstum – war denn auch der Grund für den Bau der neuen Trinkwasseraufbereitungsanlage in Eschdorf. Konnten in Esch/Sauer täglich bis zu 77.500 Kubikmeter Wassser am Tag aufbereitet werden, sind in Eschdorf jetzt 110.000 Kubikmeter pro Tag möglich. Im Hinblick auf die Zukunft sei die Wasserversorgung damit, laut Direktor Georges Kraus, bis mindestens zum Jahr 2040 gesichert.

8 Zahlreiche Ehrengäste, darunter auch Großherzog Henri, wohnten der Feier bei. Foto: Carlo Nilles

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zahlreiche Ehrengäste, darunter auch Großherzog Henri, wohnten der Feier bei. Foto: Carlo Nilles Die Überwachung der einzelnen Schritte und der Qualität gehört zu den Hauptaufgaben. Foto: Carlo Nilles Mit modernsten Geräten und Techniken wird das Wasser bearbeitet. Foto: Carlo Nilles Foto: Carlo Nilles Foto: Carlo Nilles Großherzog Henri informierte sich über die diversen Prozesse. Foto: Carlo Nilles Beim Themenrundgang sollen Kinder und Erwachsene zum Thema Wasser sensibilisiert. werden. Foto: Carlo Nilles Das Durchtrennen des Trikolore-Bändchen durfte bei der Einweihung natürlich nicht fehlen. Foto: Carlo Nilles

„Das ist ein Meilenstein für die Wasserversorgung des Landes“, meinte Laurent Deville diesbezüglich. So wunderte es denn auch nicht, dass neben den zahlreichen Politikern, Gemeindevertretern und Ehrengästen auch Großherzog Henri der Einwohungsfeier beiwohnte.

Das Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel des Landes. Sebes-Präsident Laurent Deville

Doch auch für die Zukunft gibt es bereits Pläne. So soll die bestehende Anlage in Esch/Sauer abgerissen werden, um in unabsehbarer Zeit einem Neubau zu weichen.

Viruslast im Wasser wird praktisch ausgeschlossen

Doch zurück zum aktuellen Neubau in Eschdorf, der nach den Plänen des Architektenbüros Witry & Witry gestaltet wurde. Durch dieses Projekt kann das bestehende Wasser-Verteilungsnetz, das aus 190 Kilometer langen Leitungen aus den 1960er-Jahren besteht, verdoppelt und damit auch die Kapazität deutlich erhöht werden.

In puncto Aufbereitung gibt es deutliche Verbesserungen: Statt den bislang genutzten Prozessen aus den 1960er-Jahren, in denen die Anlage in Esch/Sauer gebaut worden war, wird nun auf modernste Verfahren gesetzt. Mithilfe einer Ultrafiltration mit einer Eisenflockung, die weniger als einen Virus von einer Million passieren lässt, können praktisch alle Feststoffe, Bakterien und Viren eliminiert werden. Anhand einer Ozonierung werden Pestizid- und Arzneimittelrückstände ebenso deutlich reduziert. Wurde für die Desinfektion in Esch/Sauer noch Chlorgas genutzt, erfolgt diese nun via UV-Licht. Hat das Wasser all diese Wege durchlaufen, entspricht es den strengen Qualitätskriterien für Trinkwasser. Verteilt wird es dann über den Wasserspeicher in Eschdorf.

Das Gesamtprojekt, das rund 207 Millionen Euro kostete, umfasst neben der Aufbereitungsanlage ebenfalls die Vergrößerung des Wasserbehälters in Eschdorf, Lagerhallen, Ateliers und Garagen. Hinzu kommen eine Wasserentnahmestation in der Sauer, ein Rohwasser-Pumpwerk, der Bau von zwei Leitungen zwischen der Talsperre und dem Pumpwerk sowie eine vier Kilometer lange Steigleitung ab dieser Pumpstation bis zum Behälter in Eschdorf. Des Weiteren wurde eine neue, zwölf Kilometer lange Wasserleitung zwischen Eschdorf und Grosbous gelegt. Auf dem Areal wurde zudem das neue Verwaltungsgebäude realisiert, das neben Büros unter anderem auch ein Labor für die tägliche Überwachung der Qualität des produzierten Wassers umfasst.

Um die Bevölkerung zum Thema Wasser zu sensibilisieren, befindet sich in diesem Gebäude ein öffentlich zugänglicher Rundgang unter dem Motto „Aus der Natur an de Krunn“.

Wer sich das Gebäude aus nächster Nähe ansehen will, kann dies anlässlich der Tage der offenen Türen am 8. und 9. Juli tun.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.