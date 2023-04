In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um versehentliches Stehlen.

Gazettchen

Wie die „Seibecken am Kapp“ mich zur Kleptomanin machte

Liz MIKOS Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um versehentliches Stehlen.

Gleich zu Beginn möchte ich klarstellen: Sie müssen die Polizei nicht informieren, ich habe alles geklärt – wenn es auch eher etwas peinlich war, da ich über meinen kleptomanischen Anfall selbst überrascht war.

Eigentlich wollte ich nur Medikamente für meinen Großvater besorgen, was in Zeiten von Medikamentenmangel gar nicht so einfach ist. Bei Apotheke Nummer drei hat dann anscheinend mein Hirn schlapp gemacht.

Während ich in der Warteschlange bereits ahnte, dass man mir erneut erklären wird, dass die Pillen vergriffen sind, habe ich mir diese Vitamin-Gummibärchen näher angeschaut. Vitamine für die Haare – will ich, nehm’ ich mit, klemme ich mir unter den Arm, bald stehe ich ja an der Kasse.

25-Euro-Gummibärchen, die ich definitiv nicht bezahlt habe.

Als es so weit ist, wird mir, wie erwartet, zum dritten Mal dieselbe Geschichte erzählt. Ich lächle, täusche Verständnis vor, während ich überlege, wo ich als Nächstes nachfragen soll, verabschiede mich, drehe mich um – und gehe.

Erst als ich ein paar Meter weiterlaufe, merke ich, dass unter meinem Arm irgendetwas stört. Ich greife also dorthin, wo sich gut gepolstert von der dicken Winterjacke die 25-Euro-Gummibärchen befinden, die ich definitiv nicht bezahlt habe.

Mein erster Instinkt war gar nicht so schlecht. Ich bin zurück zur Apotheke gelaufen, weil ich ja eigentlich keine Diebin bin. Allerdings war mir die Situation so unangenehm, dass ich einfach reinmarschiert bin, die Dose ins Regal gestellt, mich umgedreht habe und schnell und sehr auffällig abgehauen bin – was mir wahrscheinlich mehr komische Blicke beschert hat, als wenn ich einfach an die Kasse gegangen wäre …

Sollten Sie zufällig in besagter Apotheke arbeiten: Sorry! Kommt (hoffentlich) nicht wieder vor.

