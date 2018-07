Wie die Gebläsehalle zu einer kulturellen Kraftzentrale werden könnte

Lange musste ihr Professor sie nicht überzeuegn. Schnell stand für Noelle Schmitt fest, dass sie ihre Architekturmasterarbeit der Gebläsehalle in Belval widmen würde. So entwickelte sie das Konzept einer "kulturellen Kraftzentrale".

„Ich habe mich schon immer für Industriegebäude interessiert“, erzählt Noelle Schmitt (25), die kürzlich ihr Architekturstudium bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes erfolgreich abgeschlossen hat. Dass sie aus Püttlingen (D) bei Völklingen stammt, passt ins Bild: „Industriegebäude haben etwas zu erzählen. Und sie verfügen über imponierende Ausmaße“, sagt sie.



So musste ihr Professor, Klaus-Dieter Köehler, sie nicht lange davon überzeugen, sich in ihrer Masterarbeit mit der Gebläsehalle in Belval auseinanderzusetzen ...