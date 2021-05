Die Initiative "Housing First" erlaubt es Langzeitobdachlosen, ein Dach über dem Kopf und eine Perspektive zu haben. Ein Vor-Ort-Besuch.

Wie der Obdachlose Theo Zens wieder zurück ins Leben fand

Theo Zens kocht sich einen Kaffee in seiner Wohnung. Der 42-Jährige hat viele Jahre auf der Straße gelebt und kämpft mit gesundheitlichen und psychischen Problemen.

Die 40 Quadratmeter große Wohnung ist eine von 25 Einheiten, verwaltet vom Comité National de Défense Sociale (CNDS), am Standort in Eich. Die Initiative „Housing First“ existiert seit 2014 und soll Personen eine Unterbringung und die Reintegration ins soziale Leben ermöglichen.

„Ich will nicht mehr auf der Straße leben. In dieser Wohnung fühle ich mich einfach wohl. Und ich bin autonom. Ich will hier nicht mehr weg“, erklärt Theo Zens, der seit einem Jahr Mieter dieser Wohnung ist.

Stolz zeigt er sein Reich – eine kleine Küche, Badezimmer mit Toilette und Wohnzimmer mit Bett. Und einen Balkon hat er auch: „Dort gehe ich zum Rauchen hin.“ Sam Schmitz, CNDS-Direktionsbeauftragter, schaut seinen Klienten an und Theo Zens sagt mit einem Schmunzeln: „Ok, manchmal rauche ich auch in der Wohnung.“

100 Euro Taschengeld pro Woche

Im Wohnzimmer steht ein Wäscheständer, den sich Theo Zens selbst zugelegt hat. „Ich habe eine Waschmaschine, aber ich wollte keinen Trockner. Die Wäsche trocknet auf diese Weise besser“, verrät er.

700 Euro monatlich beträgt die Miete für die Wohnung. Theo Zens erhält ein Einkommen für schwerbehinderte Personen, den RPGH (Revenu pour personnes gravement handicapées), der sich auf etwa 1 .500 Euro im Monat beläuft. Seit einem Monat kümmert sich ein Vormund um seine Finanzen und bezahlt unter anderem auch die Miete.

Ich will hier nicht mehr weg. Theo Zens

Eine Voraussetzung des Projektes ist, dass man seine Miete selbst bezahlen kann, aber der Klient muss die Zusammenarbeit mit den CNDS-Mitarbeitern akzeptieren. „Wenn ich Rechnungen oder Briefe erhalte, wende ich mich an die Mitarbeiter und sie helfen mir dann. Ich habe Schwierigkeiten, alleine zu wohnen. Ich muss eine Person haben, die hinter mir steht und mir behilflich ist. Deshalb habe ich diesen Vormund und das funktioniert sehr gut.“

Von seinem Einkommen erhält Theo Zens außerdem pro Woche 100 Euro Taschengeld, mit dem er seinen Lebensunterhalt bezahlen kann. Theo Zens hat auch klare Vorstellungen, was nach seinem Tod mit seinem Geld und mit ihm geschehen soll: „Wenn etwas übrig bleibt, soll dies an eine Organisation wie zum Beispiel das CNDS gehen. Ich will verbrannt werden, das ist das Einfachste.“

Drogenprobleme

Theo Zens hat keine Arbeit. „Ich schaffe das nicht mehr. Irgendetwas sagt mir, dass es schiefgehen wird.“ Er hat zum Beispiel vor einigen Jahren bei Goodyear gearbeitet, aber die Schichtarbeit wurde ihm zu viel.

Theo Zens hatte Drogenprobleme. „Ich bin auf einem Trip hängen geblieben. Ich lag im Koma“, erzählt er offen: „Ich war auch in der Psychiatrie und habe Pillen bekommen. Teilweise kann ich mich nicht an alles erinnern.“ Im Alter von 19 Jahren war er bereits in einem Foyer des CNDS: „Ich wurde damals aufgenommen, da ich keine andere Möglichkeit mehr hatte.“

Ich schaffe das nicht mehr. Theo Zens

Nach zwei, drei Jahren hat er dann einen Job bei einem Metzger erhalten, der ihm auch eine Wohnung zur Verfügung stellte. Aber auch das hat nicht geklappt. Theo Zens lebte dann zeitweise auf der Straße und fand Unterschlupf in verschiedenen Notunterkünften. Dann kam eine Sozialarbeiterin auf ihn zu und fragte ihn, wie er sich sein Leben vorstelle. „Ich will eine Wohnung, damit ich leben kann“, antwortete der 42-Jährige, der dann mit dem Projekt „Housing First“ des CNDS in Verbindung gebracht wurde.

Theo Zens will autonom leben. Foto: Anouk Antony

Ein Teil seines Alltags ist auch das Substitutionsprogramm. „Ich gehe jeden Tag in die Apotheke, um meine Pillen abzuholen. Diese muss ich dann in Anwesenheit eines Arztes nehmen.“

Dort fährt er mit dem Bus hin. Theo Zens lobt die Nähe zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. „Der Bus fährt vor meiner Haustür. So kann ich dann auch zum Psychiater nach Ettelbrück. Oder ich fahre ins Stadtzentrum, wo ich mir bei der Stëmm vun der Strooss etwas zu essen besorge.“

Zum Alltag gehört auch der Kontakt mit den anderen Bewohnern des Hauses: „Ich rufe sie an und dann verbringen wir Zeit miteinander.“ Dies ist alles Teil des Prozesses, um sein Leben wieder zu stabilisieren.

