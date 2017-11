(na) - Die Idee des Superbusses, der den Süden von Düdelingen nach Differdingen miteinander verbinden soll, nimmt Formen an. So hatten sich in den Gemeinden die meisten Parteien bereits in ihren Wahlprogrammen positiv dem Projekt gegenüber geäußert. In einer späteren Phase könnte die Strecke auch nach Petingen erweitert werden.



Gesetzt wird nicht auf eine Trambahn, sondern auf den BHNS – „Bus à haut niveau de service“ -, ähnlich wie der Mettis in Metz.

Die Fahrzeuge bieten Platz für 150 Personen und sollen während der Spitzenzeiten etwa im Fünf-Minuten-Takt unterwegs sein ...