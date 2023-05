Wie der Forum pour l'emploi Arbeitssuchenden Hoffnung gibt

Das Forum pour l'emploi besteht seit 25 Jahren. Für Verwaltungsratspräsident Aly Kaes gilt es, Arbeitssuchenden die Rückkehr in das Berufsleben zu ermöglichen.

Das Forum pour l'emploi wurde 1998 gegründet, um die Integration von Arbeitssuchenden in die Arbeitswelt zu fördern und die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer in der Eingliederungsphase zu verbessern. In 25 Jahren haben so 1.700 Personen eine neue Stelle gefunden.