Die Artenkenntnisse haben in den vergangenen Jahren drastisch abgenommen. Nur noch wenige Menschen können mehr als ein paar Vögel aufzählen.

natur&ëmwelt

Wie das Vogelzählen das Bewusstsein für die Tiere stärken soll

Für dieses Wochenende ruft natur&ëmwelt dazu auf, an der alljährlichen Wintervogelzählung teilzunehmen. Vorrangiges Ziel sei, dass die Teilnehmer ihre Vogelkenntnisse verbessern und die Tiere zu schätzen lernen. natur&ëmwelt erhofft sich auch, dass die Sensibilisierung der Bevölkerung zu mehr aktivem Vogelschutz beiträgt.

17. Ausgabe der Wintervogelzählung

Die Teilnahme an der Vogelbeobachtung, die bereits zum 17. Mal stattfindet, ist kinderleicht. Man setzt sich während einer beliebigen Stunde am letzten Januarwochenende (27. bis 29. Januar) in den heimischen Garten oder auf den Balkon und notiert dabei alle Vögel, die sich blicken lassen. Von Vorteil ist, wenn man ein Futterhaus im Garten hat, hier lassen sich die Vögel nämlich besonders gut beobachten. Zum Zählen nutzt man ein Online-Formular (https://www.naturemwelt.lu), in das man die Vogelart sowie die jeweilige Anzahl der Tiere einträgt. Auf der Webseite erhält man auch Bilder der 15 Vogelarten, die am häufigsten rund um Haus und Garten zu finden sind, beispielsweise Amsel, Sperling und Blaumeise.

Vogelbestände nehmen ab

Im vergangenen Jahr beteiligten sich über 700 Menschen an der Aktion. Die Teilnehmerzahl hat sich über die Jahre immer weiter erhöht, was natur&ëmwelt als Zeichen sieht, dass die Aktion Gefallen findet. Im Vergleich dazu setzt die Vogelbevölkerung ihren Abwärtstrend weiter fort. Die Zählung bestätigt damit die Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Erhebungen, nämlich dass die Vogelbestände zurückgehen. Allerdings könne man die Vogelzählung nicht als wissenschaftliche Untersuchung betrachten. Dazu fehlen Angaben über wichtige Faktoren, die nicht kontrolliert werden, wie zum Beispiel, ob der Beobachtungsraum am Rande eines Dorfes oder einer Stadt liegt, die Naturnähe und das Wetter.

Einladung an Schulklassen

natur&ëmwelt ermutigt insbesondere Schulklassen, an der Aktion teilzunehmen. Die Teilnahme von Schülern ist momentan noch verhalten. Unter diesen ist jedoch die Unkenntnis der heimischen Vogelarten besonders verbreitet. Laut einer Studie der Universität München von 2018 können Kinder und Jugendliche nur noch fünf der 15 häufigsten Singvogelarten aufzählen. Weitere Informationen sowie Unterrichtsmaterial für Schulklassen können bei natur&ëmwelt angefragt werden. Das Sekretariat ist unter der Telefonnummer 29 04 04-1 oder der E-Mail an secretariat@naturemwelt.lu erreichbar.

