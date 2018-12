WG für 1000 Euro

Mondpreise und Wohnungsmangel führen dazu, dass viele junge Menschen in Zweckgemeinschaften zusammenleben. Die Politik hat die Entwicklung bisher übersehen.

Tausende von jungen Uni-Abgängern und Praktikanten am Finanzplatz stehen mit der Ankunft in Luxemburg vor einer riesigen Herausforderung: Wie soll man auf dem total überhitzten Immobilienmarkt eine preiswerte Wohnung finden? Christophe Murroccu lebt seit zwei Jahren in einer Mietgemeinschaft in Weimerskirch. Der 28-Jährige ist berufstätig und vom gemeinsamen Leben überzeugt.



„Wir haben nach dem Universitätsstudium beschlossen, unsere Drei-Personen-WG weiterzuführen ...