Weydert wird Bürgermeisterin von Rosport-Mompach

Gemeinderat wählt Nachfolgerin

Volker BINGENHEIMER Die Wirtschaftsanwältin Stéphanie Weydert tritt in der Gemeinde Rosport-Mompach die Nachfolge von Bürgermeister Romain Osweiler an.

Die Juristin und CSV-Co-Generalsekretärin Stéphanie Weydert wird Bürgermeisterin der Gemeinde Rosport-Mompach. Am Donnerstag wählte der Gemeinderat die ehemalige Schöffin zur Nachfolgerin von Bürgermeister Romain Osweiler. Er hatte am 18. Mai seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bekannt gegeben.

Osweiler hatte zuvor 16 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde Rosport und der Fusionsgemeinde geleitet. Aus den Kommunalwahlen 2017 war er klar als Erstgewählter hervorgegangen. Er bleibt bis zur Vereidigung seiner Nachfolgerin im Amt.

Bestes Ergebnis in Mompach

Die 38-jährige Wirtschaftsanwältin Stéphanie Weydert aus Mompach ist auch auf nationaler Ebene sehr aktiv. Im März wurde sie beim CSV-Kongress zur Co-Generalsekretärin der Christlich-Sozialen gewählt. In dieser Aufgabe werde sie sich dafür einsetzen, dass die CSV im kommenden Jahr wieder Teil der Regierung wird, sagte sie in ihrer Antrittsrede. Bei der Gemeindewahl 2017, die in Rosport-Mompach noch getrennt durchgeführt wurde, erreichte die junge Juristin das beste Ergebnis in der Sektion Mompach.

Als Schöffe rückt Gemeinderatsmitglied Tom Leonardy nach. Der Landwirt aus Dickweiler tritt sein Amt wie Stéphanie Weydert Anfang September an. Der Schöffenrat der Fusionsgemeinde besteht auch nach den Personaländerungen aus zwei Vertretern der Sektion Mompach (Stéphanie Weydert und Jos Schoellen) und zwei der Sektion Rosport (Patrick Hierthes und Tom Leonardy).

