(jag) - Nach den heftigen Schneefällen am Sonntag und dem schnellen Abtauen ist die Aufnahmefähigkeit der Böden am Ende. An vielen Orten standen am Montagmorgen Wiesen und Äcker unter Wasser, einige Straßen mussten mussten gesperrt werden. Schuld ist eine Warmfront die unser Land zurzeit überquert, sie brachten ergiebige Regen, der laut Wasserwirtschaftsamt aber am Nachmittag nachlassen soll. An verschiedenen Messstellen gingen bis zu 15 Milllimeter innerhalb von 24 Stunden nieder. In den nächste 24 Stunden wird die allgemeine Tendenz weiterhin regnerisch bleiben.

Sehr schnell schwollen vor allem die kleineren Flussläufe und Bäche wie Alzette, Mamer, Eisch, Wark, Chiers, Wiltz , Ernz und Sauer an.

Vor allem an der Attert wird die „cote de vigilance“ gegen Mittag überschritten werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die „cote d’alerte“ ebenfalls erreicht wird. An den Pegeln der unteren Alzette Mersch und Ettelbrück sowie an der Sauer in Diekirch werden die „cote de vigilance“ voraussichtlich im Laufe des Nachmittags überschritten. An der oberen Alzette ist ein Erreichen bzw. Überschreiten der „cote de vigilance“ möglich. Aufgrund der aussetzenden Niederschlägen zeigen kleinere Flüsse ab dem Nachmittag wieder eine fallende Tendenz.