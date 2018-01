(rc) - Am Dienstagmorgen zieht Nebel über das ganze Land. Mit Temperaturen von bis zu sechs Grad ist das Wetter heute recht mild im Vergleich mit dem was uns am Mittwoch erwartet. Der staatliche Wetterdienst Meteolux warnt nämlich vor einer sehr markanten Sturmlage.



Schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll die Wetterlage kippen. In der zweiten Hälfte der Nacht kann man bereits mit starkem Regen rechnen. Der ohnehin recht hohe Flusspegel soll dadurch weiter ansteigen.

Alarmstufe Orange

Am Mittwoch Morgen wird es dann so richtig ungemütlich. Zwischen sechs Uhr morgens und 16 Uhr ist im gesamten Großherzogtum mit Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern zu rechnen.

Auch unsere Nachbarländern sind vom Sturm betroffen: mit Spitzenböen bis zu 120 Stundenkilometern in Frankreich und bis zu 110 in Deutschland.

Garfik: DWD - wetter.net

Bis zum Abend soll sich das Wetter dann allmählich wieder etwas beruhigen. Trotzdem kann man bis kurz vor Mitternacht immer noch mit starkem Wind rechnen, mit Spitzen von 65 bis zu 89 Kilometern in der Stunde.