Die Wetterkapriolen halten Luxemburg weiterhin im Griff. In den vergangenen Tagen kam es lokal zu heftigen Regenschauern mit Hagel und starken Windböen.



Am Freitag verzeichneten die Rettungskräfte im Südwesten des Landes rund 25 Einsätze wegen überschwemmter Keller. Auch einige Bäume waren umgefallen.

Doch so hart es Menschen und Infrastrukturen auch traf, Natur und Pflanzen dürften sich über den Regen gefreut haben. Denn in den vergangenen Monaten war Niederschlag Mangelware. Dies ist auch der Bilanz des staatlichen Wetterdienstes Meteolux zu entnehmen. Demnach fiel im Mai mit 39,7 Litern pro Quadratmeter – gemessen an der Wetterstation in Findel – nur rund die Hälfte des Regens, der laut langjährigem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 zu erwarten war (76,5 Liter/Quadratmeter). Immerhin verteilte sich der Niederschlag jedoch auf elf Tage.

So heiß wie nie zuvor

Blieb es im Mai trocken, so war es auch durchaus sonnig. 268,6 Stunden schien die Sonne, dies sind über 50 Stunden mehr als das Soll. Auch heiß war es. Die durchschnittlich 15,4 Grad Celsius waren deren 2,4 mehr als im Mai üblich.

Der 29. Mai ging gar in die Geschichtsbücher ein. 31,6 Grad Celsius wurden in Findel gemessen. So heiß war es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1947 noch nie an einem Maitag. Weitaus kühler war es hingegen am Monatsanfang: am 2. Mai wurde der Tiefstwert von 3,8 Grad registriert.

Trocken und sonnig



Damit ist der Mai ein Spiegelbild des Frühjahrs, das für die Wetterexperten seit Mittwoch beendet ist. Denn dies war in Luxemburg warm, deutlich zu trocken und sehr sonnig.

Die mittlere Lufttemperatur lag in den Monaten März, April und Mai mit 10,8 Grad 1,8 Grad über dem langjährigen Schnitt. Drei Frosttagen (Minimaltemperaturen unter dem Gefrierpunkt) stehen sieben Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad und zwei Hitzetage (mehr als 30 Grad) gegenüber. Mit insgesamt 88,6 Litern Niederschlag pro Quadratmeter – an 28 Tagen – wurde das langjährige Soll um 57 Prozent unterschritten. Auch die fünf Gewitter- und die vier Nebeltage sind deren weniger, als zu erwarten waren. Die Sonne schien unterdessen an insgesamt 655,9 Stunden – über 100 Stunden mehr in einem Frühling üblich.





