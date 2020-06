Laut dem staatlichen Wetterdienst ASTA, seien die Folgen bereits zu sehen.

Wetterbilanz: Frühjahr zu warm und viel zu trocken

Zum Ende des meteorologischen Frühjahrs hat der staatliche Wetterdienst der Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA) Bilanz gezogen. Das Resultat ist eindeutig: Das Frühjahr 2020 war zu trocken und zu heiß.

Vergleicht man die Durchschnittstemperaturen mit dem Mittel aus den Vorjahren, fällt auf, dass es in diesem Jahr im Schnitt 1.1 Grad Celsius wärmer war. Zudem sei es zwischen dem 1. März und dem 31. Mai auch signifikant trockener gewesen als in der Referenzperiode, so der Wetterdienst weiter. So habe es etwa einen Monat lang überhaupt nicht geregnet - dies zwischen dem 22. März und dem 27. April.

Diese Trockenheit stelle die Landwirtschaft in Luxemburg schon jetzt vor Probleme. Denn: Schon jetzt sind die Folgen der Dürre an den Kulturen zu sehen. Deren Zustand sei insgesamt "unbefriedigend", so der Wetterdienst. Der Ernteerfolg von Winterweizen, Mais aber auch Grasschnitt hänge entscheidend von der Niederschlagsentwicklung in den kommenden Wochen ab, so die ASTA zum Schluss.

Obstbauern haben indes noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen. Denn, neben der Trockenheit, kannte das Frühjahr 2020 auch Spätfrost. So kam es insbesondere am Osterwochenende zu nächtlichen Tiefsttemperaturen von -3.5 Grad Celsius. Gerade zu dem Zeitpunkt also, da zahlreiche Obstbäume in voller Blüte standen. Die Auswirkungen dieser Frostschäden könne man allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt genau beziffern, so die ASTA.





