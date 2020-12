Wetterbilanz: ein milder, trockener und sonniger Herbst

Alles in allem war das Wetter im Herbst etwas milder, trockener und sonniger, als dies zu erwarten war.

Mal sonnig, recht mild und trocken, mal grau, kühl und regnerisch: Das Wetter zeigte in diesem Herbst mehrere Gesichter.

Wie der staatliche Wetterdienst Meteolux in seiner saisonalen Bilanz zurückhält, war es in den Monaten September, Oktober und November aber alles in allem etwas milder, als dies zu erwarten war ...