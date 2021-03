Wetterbilanz des Winters: Frost, Schnee und Sonne

Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sorgten im Februar vielerorts für Frost. Doch es war nur von kurzer Dauer, denn alles in allem war es im Winter 2020/2021 zu mild.

Mild, aber nass und äußerst schneereich. So lässt sich der Winter 2020/2021 aus meteorologischer Sicht zusammenfassen. Durchschnittlich wurden an der Station des staatlichen Wetterdienstes Meteolux in Findel für die Monate Dezember, Januar und Februar 2,9 Grad Celsius gemessen. Das ist exakt ein Grad mehr als im langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020.

Während es im Januar kühler war, als dies zu erwarten war, war es im Dezember und Februar insgesamt milder ...