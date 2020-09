Wetterbilanz des Sommers: Warm, trocken und sonnig

Warm, sonnig und viel zu trocken: In diesem Sommer sorgte das Wetter auch in Luxemburg für das nötige Urlaubsfeeling.

Wer hohe Temperaturen und viel Sonnenschein mag, war in diesem Sommer im Großherzogtum gut aufgehoben. Denn wie der saisonalen Bilanz des staatlichen Wetterdienstes Meteolux zu entnehmen ist, war es in den Monaten Juni, Juli und August deutlich wärmer und etwas sonniger, als dies zu erwarten war. Zudem blieb auch der Niederschlag weit hinter dem Soll zurück.

An der Wetterstation in Findel wurde in diesem Sommer eine Durchschnittstemperatur von 18,9 Grad Celsius gemessen ...