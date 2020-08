Wetterbilanz des Monats Juli: viel Sonne und etwas Hitze

Temperaturen von bis zu 35 Grad, viel Sonnenschein und nur sehr wenig Regen: Der Juli zeigte sich sehr sommerlich.

Wenn schon Urlaub zuhause, dann wenigstens bei viel Sonnenschein und richtig warmen Temperaturen. So in etwa lässt sich das Wetter für den Monat Juli zusammenfassen. Denn wie der monatlichen Bilanz des staatlichen Wetterdienstes Meteolux zu entnehmen ist, war es in den vergangenen Wochen nicht nur etwas wärmer, als dies zu erwarten war, sondern auch sonniger und viel zu trocken.

Im Durchschnitt wurden im Juli an der Wetterstation in Findel 18,7 Grad Celsius gemessen ...