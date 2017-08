(SH) - So richtig sommerlich zeigte sich das Wetter in den vergangenen Wochen nur an vereinzelten Tagen. Grauer Himmel und Regen standen stattdessen an 18 der 31 Tage des Monats Juli an der Tagesordnung. Und so fiel mit 111,8 Litern pro Quadratmeter erstmals seit Juli 2016 wieder mehr Niederschlag, als dies der langjährige Durchschnitt der Jahre 1980 bis 2010 vermuten ließ (71 Liter). Dies ist der Monatsbilanz des staatlichen Wetterdienstes Meteolux zu entnehmen.

Und auch wenn der Regen so manchem den Ausflug ins Freibad oder in die Natur zuletzt vermieste, so war er dennoch bitter nötig. Vielerorts konnten im Juli nämlich die Trinkwasserreserven, die durch die anhaltende Dürre der vergangenen Monate knapp geworden waren, wieder etwas aufgefüllt werden.



Ein Tag ohne Sonnenschein



Immerhin ließ sich die Sonne auch immer wieder blicken. Die 250,4 Stunden, die im Juli an der Wetterstation in Findel gemessen wurden, liegen sogar ganz knapp über dem langjährigen Durchschnitt von 250,3 Stunden. Lediglich an einem Tag hielt sich die Sonne komplett hinter den Wolken versteckt.

In Findel wurde zudem an zwei Tagen Nebel gemessen, dies liegt etwas über dem Schnitt (1,6). Allerdings verzog sich der Nebel stets recht schnell wieder und so liegen die insgesamt 1,7 Stunden wiederum unter dem Mittelwert von 2,9. Gewittertage gab es im Juli fünf. An diesen Tagen wurden an der Wetterstation in Findel insgesamt acht Unwetter gezählt. Dies entspricht in etwa jenen Werten, die gemäß der Vorjahre zu erwarten waren.

9,6 bis 32,2 Grad Celsius



Die Temperaturen lagen unterdessen mit durchschnittlich 19,1 Celsius Grad fast ein Grad über dem langjährigen Durchschnitt von 18,2 Grad. Am wärmsten war es in Findel am 6. Juli mit 32,2 Grad. Exakt eine Woche später – am 13. Juli – wurde mit 9,6 Grad Celsius der Tiefstwert des Monats registriert.

Der Start in den August verlief am Dienstag alles andere als hervorragend. Schwere Unwetter mit Blitz und Hagel sorgten vielerorts für erheblichen Schaden.

Ab heute soll es wieder etwas freundlicher werden. Bei Temperaturen von bis zu 26 Grad Celsius ist jedoch noch mit einzelnen Regenschauern zu rechnen. Zudem sind Windspitzen von bis zu 60 Kilometern in der Stunde zu erwarten. In den folgenden Tagen soll es dann bei Maximaltemperaturen von bis zu 22 Grad Celsius eher trocken bleiben. Nur am Samstag könnten laut derzeitigen Voraussagen von Meteolux einige Regentropfen fallen.

