(SH) - Immer nur Regen und kaum einmal Sonnenschein. Wem das Wetter im Januar aufs Gemüt schlug, der kann sich nun bestätigt sehen. Denn wie der Bilanz des staatlichen Wetterdienstes für den Monat Januar zu entnehmen ist, war es seit Jahresbeginn in der Tat zu nass und nicht sonnig genug.

An der Wetterstation von Meteolux in Findel, wurden im vergangenen Monat exakt 26,6 Sonnenstunden gemessen. Fast die Hälfte davon entfällt allerdings auf zwei Tage: am 14. Januar ließ sich die Sonne für sieben Stunden blicken, am 18. für 5,2.

Die 26,6 Stunden entsprechen nur rund der Hälfte der 50,3 Stunden, die entsprechend dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010 eigentlich zu erwarten gewesen wären. An ganzen 16 Tagen war die Sonne gar nicht zu sehen. Der dunkelste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1947, ist der Januar dennoch nicht: 1990 wurden gerade einmal 12,5 Stunden gemessen. Allerdings war es der zweite Monat in Folge mit nur wenig Sonnenschein: der Dezember vergangenen Jahres war mit nur 14,1 Sonnenstunden ebenfalls überdurchschnittlich dunkel.

Mehr als 100 km/h

Regen gab es unterdessen mehr als genug. Die 145,3 Liter pro Quadratmeter entsprechen fast dem Doppelten des langjährigen Solls (76,6 Liter). An 25 der 31 Tage wurde in Findel Niederschlag verzeichnet. In einem Durchschnittsjanuar ist dies nur an 17 Tagen der Fall. Die Auswirkungen des übermäßigen Regens bekamen Menschen, die an der Mosel wohnen zu spüren. Gleich mehrmals trat der Fluss über die Ufer.

Oft wurde der Regen von heftigen Winden begleitet. So wurde am 3. Januar in Findel eine Böe mit einer Geschwindigkeit von 109,4 km/h gemessen. In anderen Teilen des Landes war der Sturm noch kräftiger. Ein paar Bäume hielten dem Wind nicht stand. Schwerwiegendere Schäden blieben dennoch weitestgehend aus.

Nebeltage gab es unterdessen elf, was in etwa dem Schnitt (11,5) entspricht. Schneetage wurden in Findel sechs gemessen. Dies liegt etwas unter dem Normalwert (8,6).

Dass es verhältnismäßig wenig Schnee gab, liegt vor allem daran, dass die Temperaturen einfach zu mild waren. Im Durchschnitt wurden in Findel für den kompletten Monat 4,5 Grad Celsius gemessen. Dies sind 3,7 Grad mehr als im langjährigen Mittel und nur 0,4 Grad weniger als im wärmsten Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dies war jener des Jahres 2007 mit 4,9 Grad.

Kalt aber trocken

Am wärmsten war es am 4. Januar, an dem 11,7 Grad gemessen wurden. Am 27. Januar wurden unterdessen minimale -2,2 Grad verzeichnet.

Auch zum Wochenbeginn soll es recht kalt bleiben, allerdings ist für die kommenden Tage jedoch nicht mit heftigen Regenfällen zu rechnen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.