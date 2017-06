(müs) - Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, Autos und Menschen versanken in Wassermassen - am Freitag stand halb Berlin unter Wasser. Medien sprechen sogar von einem "Jahrhundertregen". In wenigen Stunden fiel teilweise doppelt soviel Regen, wie normalerweise im ganzen Juni.

Besteht die Möglichkeit, dass ein solches Unwetter in den kommenden Tagen auch Luxemburg erreicht? Die Wetterdienste sind sich einig: Es wird keinen extrem starken Regen geben, nass wird es aber trotzdem.



Von den sehr heißen Temperaturen, die uns noch in der vergangene Woche ordentlich ins Schwitzen brachten, ist nichts mehr übrig. Besonders der Samstag wird laut "meteolux" richtig ungemütlich. Bei Regen, der im Laufe des Tages eher zu- als abnehmen wird, Temperaturen von 15 bis 18 Grad Celsius und jeder Menge Wind wird das erstmal nichts mit Freibadbesuch. Freuen wird dieses Wetter vor allem die Landwirte - trotz des regnerischen Wetters der vergangenen Tage war es dieses Jahr viel zu trocken, die Dürre hat bereits vielen Pflanzen geschadet.



Mit dem Regen ist es am Sonntag dann aber wieder vorbei. Dann scheint sogar ab und an wieder die Sonne bei frühlingshaften Temperaturen von etwa 20 Grad. Und die Vorhersage für die kommenden Tage zeigt: Eine alte Bauernregel wird sich in diesem Jahr nicht bewahrheiten. Die bezieht sich nämlich auf den vergangenen Dienstag und sagt voraus: "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag." Würde heißen: Sieben Wochen regnerisch, trüb, mit ein paar sonnigen Lichtblicken bei Temperaturhöchstwerten von unter 20 Grad.



Wetter gut für die Gesundheit



Zur Freude aller Sommerfreunde wird es in der kommenden Woche aber wieder wärmer - bis 25 Grad - und sonnig. Die große Hitze scheint aber erst einmal vorbei zu sein - auch mit Hinblick auf die Ferien, die in Luxemburg am 15. Juli beginnen. Dieses gemäßigte Wetter dürfte vor allem die sogenannten wetterfühligen Menschen freuen. Bluthochdruck, Migräne und Gelenkschmerzen haben in den kommenden Tagen keine Chance.