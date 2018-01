(rc/TJ) - Der staatliche Wetterdienst Meteolux hatte für Dienstag und Mittwoch Warnstufe Gelb ausgegeben: Starke Winde, viel Regen und Schnee in höheren Lagen sollten dem Land bevorstehen

Und so kam es denn auch: Die Nacht war ungemütlich, allerdings blieben die Windspitzen im so ganannten "grünen Bereich", Schäden oder Einsätze wurden keine notiert.



Zu schaffen machten am Mittwochmorgen die teils rutschigen Straßen. Auch wenn die Streudienste ausrückten, konnte nicht verhindert werden, dass einige Unfälle wegen Glatteis passierten. In höheren Lagen wurden mehrere Zentimeter Schnee notiert, im Laufe des Morgens sorgten teils heftige Schneeschauer im ganzen Land immer wieder für weiße Fahrbahnen.

Gegen 9.30 Uhr meldete die Polizei folgende Zwischenfälle wegen glatter Straßen:

Am "Kayler Poteau" hingen mehrere Wagen fest.

Zwischen Dippach und Dahlem rutschte ein Lastwagen von der Straße.

Auf der N4 zwischen Steinbrücken und Dippach blockierte ein querstehender Lastwagen die Straße.

Die N7 zwischen Marnach und der Wemperhardt sollte vorsichtig befahren werden. Die Streudienste versuchen, der Lage Herr zu werden.



Screenshot: Meteolux

Am Mittwoch legt der Wind wieder einen Zahn zu. Meteolux warnt bereits für den Morgen vor Spitzen von bis zu 60 km/h, die dann tagsüber auf 75 km/h steigen. Die Temperaturen werden den ganzen Tag über an der Gefriergrenze liegen: Von -1° am Morgen bis Maximum 3 Grad am Nachmittag. Im Laufe des Tages legen sich auch die Niederschläge und am Abend soll Luxemburg dann mit 0° bis 2° Grad unter einem nur noch leicht getrübten Himmel einschlafen können.