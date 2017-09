(mth) - Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat für Mittwoch eine Sturmwarnung herausgegeben. Zwischen 3 Uhr in der Nacht und 16 Uhr ist im gesamten Großherzogtum mit Sturmböen von bis zu 75 Stundenkilometern zu rechnen. Schon am Dienstagabend soll der Wind auffrischen und zeitweise Spitzengeschwindigkeiten von 50 Km/h erreichen.

Neben dem stürmischen Wind wird das Tief auch starke Niederschläge zwischen 14 und 20 Litern pro Quadratmeter bringen. Die Temperaturen sollen bei 15 bis 17 Grad tagsüber und 9 bis 11 Grad in der Nacht liegen. Am Donnerstag soll sich das Wetter allmählich bessern, ab Freitag und am Wochenende wird es trocken und es könnte sogar zeitweise die Sonne scheinen.

Hervorgerufen wird die Störung durch den wohl ersten Herbststurm der Saison, das Sturmtief Sebastian, das sich besonders im Norden Mitteleuropas im Laufe des Mittwochs zu einem Orkantief entwickeln soll.

Grafik: DWD

Insbesondere an der Nordseeküste sowie auf exponierten Berggipfeln ist mit Orkanböen über 120 km/h zurechnen. Weiter landeinwärts wird es orkanartige Böen und schwere Sturmböen geben. Weiter nach Süden werden geringere Windgeschwindigkeiten erwartet, abgesehen von den bergigen Regionen. Sturmböen wird es jedoch bis weit in den Süden hinein geben. Der Wind kommt aus Südwest bis West.